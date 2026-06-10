セ、パ両リーグは10日、5月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表し、セは阪神の高橋遥人投手（30）と佐藤輝明内野手（27）が選出された。2選手は3、4月度の同賞にも選ばれており、投手、野手ともに2カ月連続で同一チームから同じ選手が選ばれるのは、史上初となった。佐藤輝は5月度成績で打率・363、7本塁打、14打点を残した。野手部門で2カ月連続で月間MVPを受賞するのは、球団史上初。「色々な準備がしっかりできている。打席の