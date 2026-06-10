歌謡コーラスグループ・純烈（酒井一圭、白川裕二郎、後上翔太）が10日、NHK大阪ホールで開かれた「ドリームジャンボ宝くじ」（第1106回全国自治宝くじ）の抽せん会にゲストとして登場した。【写真】卒業を発表したのは…爽やかな笑顔をみせる白川裕二郎純烈は8日にリードボーカル・白川が2027年3月末をもってグループを卒業することが発表されたばかり。白川は2007年結成時からのメンバーで甘いフェイスと魅惑の歌声でファン