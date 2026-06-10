セ、パ両リーグは10日、3、4月度の「大樹生命月間MVP賞」を発表。西武のタイラー・ネビン内野手（29）が昨年5月以来、2度目の受賞を果たした。ネビンは左脇腹の違和感で出遅れたが、5月1日のロッテ戦で1軍復帰。そのまま5月は24試合で打率・341、9本塁打、19打点の好成績を残した。そんなネビンが復帰したことでチームも絶好調モードに。5月は18勝6敗1分けでリーグ首位に浮上。ネビンは受賞会見で「MVPを獲れたのは率直にう