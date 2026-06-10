夏の屋外プールでの日焼け体験を描いた漫画がSNSで話題を集めている。【映像】ラッシュガード拒否した夫→まさかの結末に投稿したのは、AK壱乃さん（@ichi_no_kuchi）。初めて屋外市民プールを訪れた父親が、周りの父親たちがラッシュガードを着ている理由を痛感する体験談を描いた内容の漫画を、Xに投稿した。屋外プールを訪れた際、妻からラッシュガードの着用を勧められるも「俺はいいよ