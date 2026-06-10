高市総理大臣は10日、来日中のマレーシアのアンワル首相と総理官邸で会談し、海上自衛隊とマレーシア海軍の共同訓練などによる防衛能力強化支援の継続や、海上保安当局間の協力について合意した。また、中東情勢を踏まえ、エネルギー安全保障面での協力を強化する方針でも一致した。高市総理は会談後の共同記者発表で、「日本とマレーシアは、包括的戦略的パートナーとして、幅広い分野で協力を進展させている。基本的価値や原則を