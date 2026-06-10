女優の見上愛（25）と上坂樹里（20）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が11日、第54話が放送される。りん(見上)と直美(上坂)の献身的な看護でセツ（村上穂乃佳）の体調は回復していった。ある日、再び権田（梅垣義明）がやってくるが権田の様子はどこか変わっていて…。一方、院長の多田（筒井道隆）はある計画を進めていた。吉澤智子氏が脚本を手掛ける朝ドラ通算1