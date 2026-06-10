「パイレーツ３−１２ドジャース」（９日、ピッツバーグ）ロサンゼルスのスポーツ専門局「スポーツネットＬＡ」で、ドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんが１６日（日本時間１７日）までにインスタグラムのストーリーズを更新。通算２５００安打を放ったフリーマンが、チームメートから祝福される様子を投稿した。フリーマンはベンチ内でベッツ、スミス、マンシーらと次々に握手やハグ。大谷も握手をし