自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、高校1年生の息子・真輝さん（15）の新たなチャレンジについて明かし、注目を集めている。【映像】野田聖子議員と息子の2ショットや息子が入院していた時の写真2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんには心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、呼吸器障害や知的障害、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて母・野田の当選