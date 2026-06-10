お笑いコンビ「見取り図」が10日、都内で行われたライフルホームズのイベントに登場。リリー（41）は、先月にフリーアナウンサーの今川菜緒（29）との結婚を発表してから初めて公の場で祝福を受けた。司会者から「ご結婚おめでとうございます」と祝福され、報道陣からも拍手を受けたリリーは「ありがとうございます。これからも愛妻家タレントとしてやっていきたいと思います」と宣言。「杉浦太陽さんとヒロミさんがライバルで