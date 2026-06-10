俳優の安達祐実が９日、テレビ朝日系「徹子の部屋」に出演。これまでの人生を振り返り「おおむね幸せです」と笑顔で振り返った。黒柳から「あなた、本当はいくつだっけ？」と聞かれた安達は「４４で、今年４５になります」とニッコリ。黒柳は「そこのところが全然わからない。いくつなんだこの人？って。そうか、もう４５…」と、いつまでも変わらない安達の姿にしみじみ。黒柳は続けて「あなたが成長なさったのは２度結婚な