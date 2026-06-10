日銀は来週、金融政策決定会合を開き、1％程度への利上げを決める方向で議論するとみられている。市場関係者の間では、政策金利は現在の0.75％程度から、1％程度に引き上げられるとの見方が強まっていて、利上げに踏み切れば2025年12月以来、政策金利は31年ぶりの高さとなる。今回の日銀の対応について、フジテレビ智田解説副委員長に解説してもらう。利上げは、物価上昇を抑えることにつながる一方、景気は冷やされる可能性がある