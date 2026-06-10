女優奈緒（31）上白石萌歌（26）が10日、都内で、「第51回菊田一夫演劇賞」授賞式に出席した。菊田一夫演劇大賞を受賞した「大地の子」に出演した2人は、演出家の栗山民也氏に呼ばれてサプライズで登壇した。奈緒は「大地の子でご一緒した皆さんのことが心から大好きで、愛しています」と呼びかけ、上白石は「名誉ある賞をカンパニー一同でいただけたこと、一員になれたことを心から光栄に思います」と喜んだ。同作は山崎豊子さん