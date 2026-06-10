【ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」第2クール】 7月6日より放送開始 AT-X：毎週月曜20時～（リピート放送 毎週水曜 8時～／毎週金曜 14時～） TOKYO MX：毎週月曜 21時54分～（TOKYO MX1） ショートアニメ「北斗の拳 拳王軍ザコたちの挽歌」第2クールが7月6日より放送される。放送時間は、AT-X