○ホワイトソックス6x−5ブレーブス●＜現地時間6月9日レート・フィールド＞シカゴ・ホワイトソックスが30球団最高勝率のアトランタ・ブレーブスに逆転サヨナラ勝利。球団2位有望株のブレイデン・モンゴメリー外野手（23）が決勝弾含む3打点の鮮烈なデビューを飾った。ホワイトソックスは序盤に躓いて4点ビハインドとしながらも、3回裏にミゲル・バルガスが16号2ラン、続く4回裏にはブレイデン・モンゴメリーがMLB初