我が家の玄関前の植え込みが、ある時から勝手にどんどん綺麗になっていって！？後から判明した意外な真実とは！？筆者の友人F子が実際に体験したエピソードをご紹介します。 植木に関して素人な私たち夫婦 我が家の玄関前には、小さな植え込みがあります。 私も夫もあまり園芸に興味がなく、世話と言えば時々水をあげるくらい。 葉が伸びていても「まあそのうち切るか」と二人とものんびりしていました。 植