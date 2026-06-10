YouTubeチャンネル「YamatoStyle」が、「ホテルミラコスタ貸切!! プライベートダイニングプラン | 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ」と題した動画を公開しました。誕生日の特別なお祝いとして、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの宴会場を貸し切ったディナーや、部屋からショーを鑑賞する様子を紹介しています。 舞浜駅からディズニーリゾートラインに