近畿では、13日(土)まで梅雨の晴れ間となりますが、15日(月)は広い範囲で雨が降るでしょう。その後、いったん晴れたあと、18日(木)頃から、いよいよ梅雨が本格化する見込みです。雨の日がしばらく続き、南部を中心に降水量が多くなる日もあるでしょう。長雨となる前に、家の湿気対策や大雨への備えなどをしておきましょう。14日〜15日梅雨前線が北上し、西日本南岸を低気圧が通過梅雨前線は、13日(土)頃までは本州から離れた南の