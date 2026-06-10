セ・パ両リーグは１０日、５月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、セの投手は阪神・高橋遥人投手、セの打者は阪神・佐藤輝明内野手が３・４月度から連続で受賞した。パの投手は日本ハム・伊藤大海投手、パの打者は西武のタイラー・ネビン内野手が選出された。来日２年目のネビンは左脇腹の違和感で出遅れたが、５月に復帰。２４試合で打率３割４分１厘、２９安打、９本塁打、１９打点をマークし、昨年５月以来２度目の受賞と