セ・パ両リーグは１０日、５月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、セは阪神・高橋遥人投手と阪神・佐藤輝明内野手が３・４月度から連続で受賞した。パは日本ハム・伊藤大海投手と西武のタイラー・ネビン内野手が選出された。高橋は３完封を挙げた３、４月に続く受賞。５月６日の中日戦（バンテリンＤ）で完封勝利を挙げるなど、４試合で３勝０敗、防御率１・５２と圧巻の数字を残した。佐藤輝は２５試合で打率３割６分３厘