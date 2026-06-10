長野市に住む50代の女性が、警察官を名乗る男などに現金と暗号資産、合わせて7000万円余をだまし取られる被害に遭いました。詐欺被害に遭ったのは、長野市に住む50代の女性です。今年1月上旬、女性の自宅の固定電話に、郵便局員を名乗る男から「あなた名義のキャッシュカードが中国に送られようとしている」などと連絡がありました。その後、警察官など名乗る男から「犯罪に関わっている恐れがある」などと言われ、女性は指