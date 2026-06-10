岡谷市で男性が大型トレーラーにはねられ死亡したひき逃げ事件で、逮捕された男の身柄が10日、長野地検諏訪支部に送られました。警察は、男が運転していた大型トレーラーを公開しました。男は、勤務先の会社が走行をやめるよう指示するまで、運転を続けていたということです。過失運転致死とひき逃げの疑いで送検されたのは、群馬県伊勢崎市の会社員、大澤勝央容疑者（42）です。警察によりますと、大澤容