作曲家で歌手の平尾昌晃さんとのデュエット曲「カナダからの手紙」で知られる歌手・畑中葉子（６７）が、自身のラジオ番組が終了することを発表した。インスタグラムで「【お知らせ】」と題し、「１月から始まりましたこまえエフエム（コマラジ）『畑中葉子ＣｏｔｔｏｎＳｔｙｌｅ』ですが６月いっぱいで終了となります」と報告。同番組は毎月第２・第４金曜日に午後９時から放送されていた。「その経緯は６／１２の放送