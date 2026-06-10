演劇界の優れた業績を表彰する「第５１回菊田一夫演劇賞」の授賞式が１０日、都内で行われ、舞台「大地の子」（演出・栗山民也氏）が大賞を受賞。同作に出演した奈緒が出席した。俳優の井上芳雄が主演を務め、戦争孤児の波乱の人生を描く山崎豊子氏の小説を舞台化した。黒のロングドレスで登場した奈緒は「とてもうれしくて、お礼の言葉を探したのですが、自分の言葉の中からまだ見つかっておりません」と感激した様子。「私自