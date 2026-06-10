サンリオが、サンリオ初となる文化的サステナビリティイベントとして「Sanrio Nakayoku Project〜みんななかよく クラシックコンサート2026〜」を東京・池袋の東京芸術劇場 コンサートホールにて開催。東京交響楽団の協力のもと、フルオーケストラによる豊かな音色で、子どもたちにも親しみやすいクラシック楽曲が届けられます。 サンリオ「Sanrio Nakayoku Project〜みんななかよく クラシックコンサート2026〜」