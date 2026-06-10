９人組ガールズグループ「ＮｉｚｉＵ」のリマ（ＲＩＭＡ）が１０日までに自身のＳＮＳを更新。ツアーでの衣装ショットを公開した。インスタグラムに「ＴＨＥＣＩＮＥＭＡ京セラ二日間ありがとうございました本当に楽しかった〜！来週は東京ドームぜひ来てください」とつづると、オフショットを複数枚アップ。首元や耳にジュエリーを付け、ピンクに黒のレースがポイントで入ったミニワンピースを着用し、ポーズをとる姿な