お笑いコンビ・見取り図のリリー（42）が10日、都内で行われたLIFULL HOME’Sのイベント『賃貸管理のプロに聞く！夏の賃貸トラブル相談室』に登場。5月下旬に、元岡山放送アナウンサーで現在は芸能事務所セント・フォースに所属する今川菜緒（29）との結婚を発表して以降、初の公の場となった。【写真】かっちりスーツを着て仲良く並ぶ見取り図盛山＆リリー同イベントに相方の盛山晋太郎（40）とともに登場すると、司会者から