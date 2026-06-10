ゼッテリアで17日から、期間限定で「夏バーガーフェア」が開催される。登場するのは全4品。ガツンとスタミナをつけたいときにぴったりの「ニンニク牛カルビバーガー」と、さわやかに楽しみたいときにぴったりな「日向夏タルタルチキンバーガー」という、対照的なバーガーを中心としたラインアップだ。【写真】ボリューム満点！ゼッテリア 「夏バーガーフェア」今回は、メディア向け試食会で、一足先に注目のフェアメニューやゼ