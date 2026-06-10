サンマルクカフェは、期間限定商品「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」を、15日から7月2日までの18日間限定で全国販売する。これまで限られた時期にのみ登場していたことから、一部ファンの間で“幻のチョコクロ”として親しまれてきた人気商品が、利用者からの要望を受けて復活する。【画像】絶対食べる…生バナナをたっぷり使った“幻のチョコクロ”「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」は、看板商