日本発グローバルグループ「&TEAM」のNICHOLASが、自身初のファッションプロジェクト「WENO-ISM（ウェノ・イズム）」を始動する。セレクトショップ「NUBIAN（ヌビアン）」とのコラボレーションにより、全6型のアイテムを15日から開催されるNUBIAN原宿店でのポップアップストアを皮切りに順次販売開始する。【動画】NICHOLASによるポジション予想も！熱くなるのは…？同プロジェクトでは、商品企画の立案から独自のモチーフ