楽天は１０日、球団との双方協議によって休養が決まった三木肇監督のコメントを発表した。コメントは以下の通り。「シーズン中にこのような形となり、大変悔しく、不本意な思いであります。どのような時も支えてくださったファンの皆様には感謝の思いでいっぱいです。これからの選手の成長と活躍を願っています。ファンの皆様、選手のことをこれからもよろしくお願いします」三木監督は２０１９年から楽天２軍監督を務め、２