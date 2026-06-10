俳優の柏原収史さんが6月10日、自身の公式Xを更新。病院を退院したことを報告しました。【写真を見る】【 柏原収史 】大腸の「憩室出血」で緊急手術から8日退院を報告「心身共にリフレッシュし、しっかりエネルギーもチャージできたので、これからもよろしくお願いします！」柏原さんは6月2日に、自宅スタジオでのレコーディング中にトイレで下血があり、病院へ救急搬送。大腸の「憩室出血」と診断され、緊急手術を受けたことを