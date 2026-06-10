パン粉業界は昨年から続く生産量の低迷に加え、主原料である小麦粉の値上げ、中東問題に起因する資材の不足と高騰で難局に直面している。多くのメーカーは7月以降の値上げを予定しており、「待ったなしの状況」（西日本パン粉協同組合・金田朋宏理事長）の中、適正な価格転嫁が求められる。パン粉の生産量はコロナ禍で落ち込んだものの、その後は再び増加し24年はコロナ前の16万t台に回復。だが、昨年は猛暑やコメ高騰を背景に