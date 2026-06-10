グーグルは9日（現地時間）、70以上の言語を自動検出してリアルタイムに翻訳する音声モデル「Gemini 3.5 Live Translate」の提供を開始した。話者の声のトーンやペースを保ちながら連続的に翻訳を生成し、自然な対話を実現する。 自然な対話を実現する連続翻訳 「Gemini 3.5 Live Translate」は、話者が話し終わるのを待たずに音声を連続処理する。文脈の理解と即時性のバランスをとり、数秒の遅れで