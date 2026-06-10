北海道コンサドーレ札幌の社長・会長を歴任し、現在はＪリーグのチェアマンを務める野々村芳和氏が来道し、メディア各局を訪問。ＳＴＶのインタビュー取材に応じ、８月に開幕となる新シーズン移行の展望やＪクラブの北海道キャンプ誘致への期待感を語った。■野々村芳和 ＪリーグチェアマンＱ．新シーズン移行について「現場レベルでは20年くらい前から、シーズンのスタートと終