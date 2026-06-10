◆米大リーグタイガース１０―４ツインズ（９日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）ツインズのＢ・バクストン外野手が敵地のタイガース戦に「１番・中堅」で出場し、初回先頭で１９号本塁打を放った。１９号はア・リーグでは２２本のアルバレス（アストロズ）、２０本の村上宗隆（ホワイトソックス）に次ぐ単独３位となった。コンディション不良から３試合ぶりにスタメン復帰し、初回先頭打者アーチはこれで今季６本