◆米大リーグロッキーズ７―３カブス（９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が９日（日本時間１０日）、本拠地・カブス戦で先発登板し、６回途中で９３球を投げ、６安打３失点、３奪三振でチーム単独トップとなる６勝目（４敗）をつかんだ。カブスの「６番・右翼」でフル出場した鈴木誠也外野手（３１）との今季初対決は左飛と中直だった。５月１６日（同１７日）以来、４登板