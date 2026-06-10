タレントの東原亜希が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。子供４人全員が休日無しで柔道の稽古に励んでいることを明かした。今回は「パパママの心配事相談会」柔道のシドニー五輪金メダリストで元日本代表監督の井上康生さんとの間に１７歳の長女、１５歳の長男、１０歳の双子の二女、三女を持つ東原は４人の子供が全員、柔道に打ち込む毎日であることを明かすと「ウチは週７、部活な