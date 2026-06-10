◆巨人３軍―韓国・ロッテ（１０日・ジャイアンツ球場）巨人は３軍戦のスタメンを発表した。９日の同カードの３回に右越えの推定１２０メートル弾を放ったフェリスは「１番・一塁」で出場。吹田が先発投手を務める。巨人のスタメンは以下の通り。１番・一塁フェリス２番・捕手坂本達３番・右翼笹原４番・三塁竹下５番・中堅知念６番・左翼相沢７番・遊撃川原田８番・指名亀田９番・二塁田上