演劇界の優れた業績を表彰する「第５１回菊田一夫演劇賞」の授賞式が１０日、都内で行われ、女優の上白石萌音が演劇賞を受賞した。上白石は、昨年に上演されたミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ」でのジルーシャ・アボット役や舞台「千と千尋の神隠し」での千尋役が高く評価。それぞれの役で主人公の成長を伸びやかに、表情豊かに表現した。上白石は「幼い頃から演劇が大好きで、演劇に携わりたくてこの世界に足を踏み