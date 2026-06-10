2027年度から導入される新しい部活動の制度を見据え、熊本市でサッカー教室を通じて指導者を育成する研修が開かれました。 【写真を見る】新しい部活動制度を見据えサッカー元日本代表・宮市選手が指導者の育成研修熊本 この研修は、サッカー元日本代表の宮市亮選手を講師に迎え、中学生の部活動を支える指導者の育成や確保を目的に実施されたものです。 来年9月の導入を目指す新しい部活動制度は、地域