ロックバンド「ＷＡＮＤＳ」の元ボーカル・上杉昇が１０日、フジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にＶＴＲ出演した。今年でデビュー３５年を迎えた上杉。番組の独占インタビューで２０２４年１２月６日に５４歳で亡くなった中山美穂さんとの秘話を明かした。「ＷＡＮＤＳ」を結成した翌年となる９２年１０月に「世界中の誰よりきっと」を中山さんとコラボした。当時を上杉は「最初は、歌詞を書いて