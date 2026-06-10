◆米大リーグブルージェイズ３×―２フィリーズ（９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が本拠地・フィリーズ戦に「７番・三塁」でスタメン出場し、０―１の２回２死で迎えた第１打席、球宴３度出場を誇るベテラン先発右腕ウィーラーから右翼フェンス直撃の右越え二塁打を放つなど、３打数１安打２三振で打率は２割３分２厘となった。試合は１点を追う最終回にフィリーズの抑え