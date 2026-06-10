◇プロ野球ファーム・リーグ巨人ー西武（6月10日、ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の先発はプロ5年目の花田侑樹投手。ケガがちで投げられない日々を過ごしましたが、5月28日の2軍戦で公式戦初勝利をあげました。受けるのは山瀬慎之助選手。4番には前日に引き続いて、リチャード選手がサードでスタメンに入りました。指名打者は萩尾匡也選手となっています。対する西武は4番に栗山巧選手が入っています。前日にホームランを放