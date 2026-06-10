ヴィクトリアマイルで２着だったカムニャック（牝４歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）は、秋はアイルランドＴ（１０月１１日、東京・芝１８００メートル）から始動する予定となった。６月１０日、友道調教師が発表した。その後はエリザベス女王杯・Ｇ１（１１月１５日、京都・芝２２００メートル）を見据えている。友道調教師は「前走の内容は良かったです。あとはゲートがどうかですよね」と話した。今春は阪神牝馬