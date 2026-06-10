突然体調を崩して入院が必要になり、医療費を親に支払ってもらった経験のある人もいるでしょう。通常は、一定金額以上のお金を受け取ると贈与税の課税対象です。しかし、医療費の場合は課税されない可能性があります。 今回は、医療費を親に支払ってもらった場合に課税対象にならない理由や、課税対象になる条件などについてご紹介します。 必要な医療費の支援は基本的に贈与税の課税対象にはならない 入院費用な