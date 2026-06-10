米国・ＷＷＥの第３ブランド・ＮＸＴが９日（日本時間１０日）に放送され、元新日本プロレスＥＶＩＬのＮＡＲＡＫＵがメイソン・ルークとのＮＸＴ王座挑戦者決定戦に快勝。「グレート・アメリカン・バッシュ」（２８日＝同２９日）で、王者トニー・ディアンジェロに初挑戦することが決まった。１月末に新日本を退団し、４月からＮＸＴに参戦した。当初からＮＸＴ王者ディアンジェロに標的を定め、「王者を守る」と発言するなど