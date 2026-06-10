GOT7のヨンジェが、ミュージカル『ドリームハイ』出演料の未払い問題について、再び公に声を上げた。ヨンジェは6月9日、自身のSNSに長文を投稿し、「6月9日までに整理していただけるとおっしゃっていたと思いますが、今日になっても何も解決していません」と、制作会社に対する不満をあらわにした。【注目】日本公演には近藤真彦も出演、『ドリームハイ』投稿では、ミュージカル制作会社アートワンカンパニーと代表キム・ウナ氏の