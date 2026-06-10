IZ*ONE（アイズワン）出身の女優キム・ミンジュが、日本のファンと特別な時間を過ごした。キム・ミンジュは6月7日、東京・ニッショーホールで、初の日本単独ファンミーティング「2026 KIM MINJU FANMEETING in TOKYO」を開催した。【写真】「布少なくない!?」ミンジュの“大胆私服”1000席規模で行われた今回の公演は、チケット販売開始からわずか30秒で全席完売を記録し、話題を集めた。（写真提供＝マネジメントSOOP）キム・ミ