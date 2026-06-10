少女時代のスヨン（36）と俳優チョン・ギョンホ（42）の14年にわたる愛が終わった。韓国芸能界を代表する“長寿カップル”として知られてきた2人だけに、破局の衝撃は大きい。【写真】スヨン、“破局報道”当日は日本に…表情は？スヨンとチョン・ギョンホは2012年9月に恋人関係へ発展し、2014年から公開恋愛を続けてきた。長い交際期間のなかで、互いへの愛情を隠さず語る場面も多く、韓国では「いつか結婚するだろう」と見られて