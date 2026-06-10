全国に2,421店舗を展開する持ち帰り弁当チェーン「Hotto Motto（ほっともっと）」は6月17日、「ねぎ塩レモン豚タン弁当」（税込920円）を発売する。同商品は、旨みのある豚タンに専用の「ねぎ塩ダレ」を合わせた新メニュー。付け合わせの生レモンを絞ることで、爽やかな酸味が加わり、最後までさっぱりと味わえるという。■ねぎ塩ダレと生レモンで豚タンの旨みを引き立てる「ねぎ塩ダレ」は、たっぷりのねぎとごま油を使用し、香ば